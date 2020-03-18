أسواق الأسهم مع بداية التعاملات.. تبايُنٌ في الخليج وارتفاع آسيوي

عقب الصعود القوي للأسهم الأمريكية بينما تراجعت الأسهم الأسترالية

بدأت أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي اليوم، تعاملاتها على تباين واضح؛ حيث ارتفعت سوق دبي بنحو 1% لتعود للون الأخضر بعد عدة تراجعات حادة؛ فيما تراجع سوق أبو ظبي 0.5%.

ودعت الإمارات أمس، مواطنيها في الخارج للعودة إلى الوطن بسبب صعوبة السفر، وسط تفشي فيروس كورونا وتعليق الرحلات؛ حيث سجلت 98 حالة إصابة بالفيروس أمس.

وكانت بورصة الكويت على ارتفاع قرب 1% حيث يتداول مؤشر الكويت الأول عند 4754 نقطة؛ فيما ارتفعت بورصة قطر بنحو 0.24%.

وآسيويًّا سجّلت أغلب الأسهم الآسيوية ارتفاعًا محدودًا في تعاملات اليوم في أعقاب الصعود القوي للأسهم الأمريكية؛ في حين تراجعت الأسهم الأسترالية بأكثر من 5%.

فقد ارتفع مؤشر "نيكي 225 القياسي" للأسهم اليابانية بمقدار 296.8 نقطة أي بنسبة 1.74% ليصل إلى 17308.33 نقطة في ختام جلسة التعاملات الصباحية.

كما ارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 0.46%؛ في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 1.01%، وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بنسبة 0.49%.

في الوقت نفسه تراجع مؤشر إس آند بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 5.79%؛ في حين تراجع مؤشر "أول أورديناريز" الأوسع نطاقًا بنسبة 5.67%.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة لمعالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.