شاهد.. الجهات الأمنية تواصل تنفيذ قرار منع التجول بمكة المكرمة

وجود ميداني واسع وانتشار أمني مكثف لقيادات مرور العاصمة المقدسة

تواصل الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تطبيق منع التجول في شوارع وطرق مكة المكرمة.

بثت الإدارة العامة للمرور بدورها صورًا لتطبيق دوريات مرور مكة المكرمة لتنفيذ قرار منع التجول وسط انتشار أمني واسع ووجود لقيادات مرور مكة؛ ممثلة في مدير الإدارة العقيد فواز الحازمي، ومساعده العقيد فوزي الأنصاري، ومدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي.