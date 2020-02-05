"مدني الباحة" يجدّد تحذير المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

"الأرصاد" نبّهت لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية

جدد "مدني الباحة" تنبيهه للمواطنين والمقيمين بأهمية توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشَمِل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ10 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (بلجرشي، المخواة، الحجرة، المندق، غامد الزناد، قلوة، العقيق، والمراكز التابعة لها).

مدني الباحة الأرصاد أمطار الباحة

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05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 01:51 PM

"الأرصاد" نبّهت لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية

"مدني الباحة" يجدّد تحذير المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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جدد "مدني الباحة" تنبيهه للمواطنين والمقيمين بأهمية توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول؛ داعيًا إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشَمِل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ10 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: (بلجرشي، المخواة، الحجرة، المندق، غامد الزناد، قلوة، العقيق، والمراكز التابعة لها).

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