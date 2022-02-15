"بلدية حلي" بالقنفذة تُكرِّم المجلس البلدي بمناسبة انتهاء دورته

كرَّمت بلدية حلي جنوب محافظة القنفذة أعضاء المجلس البلدي بمناسبة انتهاء فترة عمل المجلس، وذلك بحضور رئيس بلدية حلي المهندس سليمان الذيبي، ورئيس بلدية المظيلف بلقاسم المقعدي، وعدد من شيوخ القبائل والأعيان، ومنسوبي بلدية حلي.

وقدَّم رئيس بلدية حلي شكره وتقديره لهم لما قدَّموه للبلدية وللأهالي من دعم طوال فترة عملهم.

كما قدَّم أعضاء المجلس هدايا تذكارية لرئيس البلدية، ولأمانة المجلس البلدي.

‏فيما قدَّم عدد من شيوخ القبائل والأعيان الهدايا التذكارية والشكر لأعضاء المجلس بهذه المناسبة.