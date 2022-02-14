مشكلة تقنية تُعطِّل موقع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لـ10 ساعات

واجه مستفيدو الضمان الاجتماعي المطور اليوم صعوبة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية بسبب مشكلة تقنية، أدت إلى توقُّف رابط الموقع عن العمل حتى وقت كتابة الخبر.

وكان من المتوقع إعلان نتائج "أهلية" الدفعة الثانية من المتقدمين الجدد اليوم الاثنين على بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

واكتفى حساب "العناية بالعملاء" بطلب تزويده بصورة من المشكلة التي تواجه المستفيدين دون توضيح سبب توقُّف الموقع عن العمل لأكثر من 10 ساعات.