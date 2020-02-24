"الشورى" يطالب باعتماد العنوان الوطني في ترقيم الوحدات العقارية

المجلس طالب هيئة "الإحصاء" بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للإحصاء، بضرورة قياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين.

كما طالب "الشورى" خلال الجلسة العادية "25" للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان؛ باعتماد العنوان الوطني "البريد السعودي" في ترقيم الوحدات العقارية "مساكن ومنشآت" بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتضمنت مطالبات المجلس للهيئة العامة للإحصاء؛ العمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة.

من ناحية أخرى، قال عضو "الشورى" د. وائل الإدريسي؛ إنه من الأهمية بمكان أن تعمل الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديث الخرائط التي تظهر المملكة.

وطالب عضو "الشورى" الأمير د. خالد آل سعود، الهيئة العامة للمساحة، بالاهتمام بجوانب أخرى أكثر أهمية من مشروعها لجمع الأسماء الجغرافية للمملكة، مشيراً إلى ضرورة تخصيص أعمال الهيئة وإنتاج الخرائط وبيعها.