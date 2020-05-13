بعد بثّه مقطع فيديو مهيناً.. المستهزئ بذوي الإعاقة في قبضة الأمن

إمارة مكة أكّدت توقيفه واستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة

بثّ شخصٌ مقطع فيديو، وثّقه بنفسه، ليستهزئ من خلاله بالأشخاص ذوي الإعاقة، واصفاً ذلك الاستهزاء برد الفعل عند مشاهدة دورية في إحدى الطرقات.

ولاقى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب من رواد مواقع التواصل، وفي الوقت ذاته عملت الجهات المختصّة على تحديد هوية الشخص، وتمّ القبض عليه لقاء ما بدر منه.

من جهتها؛ أكّدت إمارة منطقة مكة المكرّمة، أن شرطة المنطقة ألقت القبض على الشخص المستهزئ بذوي الإعاقة وتمّ توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.