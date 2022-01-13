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للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. وبعد عامين من التعليم عن بُعد

تعليم ظهران الجنوب ينهي استعداداته لعودة الدراسة حضورياً

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أعلنت إدارة تعليم ظهران الجنوب استعدادها لعودة الدراسة حضورياً للمرحلتين الإبتدائية ورياض الأطفال، يوم الأحد؛ وذلك بتشكيل لجان وعقد اجتماعات.



وبدأت الإدارة بزيارات ميدانية بقيادة مدير التعليم المكلف طارق بن علي آل فرحان، وقيادات الإدارة؛ لتفقد المدارس والروضات ومتابعة أعمال فرق الصيانة والنظافة والسلامة والتدفئة والتجهيزات المدرسية المطلوبة، التي تعمل بكافة طاقاتها القصوى لتوفير بيئة صحية وآمنة.



وأعلنت الإدارة أنه تم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير الكمامات والمعقمات في جميع المباني التابعة للإدارة في القطاعات الثلاثة.



وأكّد "آل فرحان" على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لإعداد بيئة آمنة في مدارس تعليم ظهران الجنوب، وثمّن لمديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال مبادرتهم بقطع إجازاتهم والعودة للوقوف على أعمال الاستعداد في مدارسهم؛ حيث تأتي هذه المرحلة الحضورية بعد عامين من الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي بالنسبة لرياض الأطفال والابتدائية؛ وهو ما يحتاج من الجميع للتكاتف لتهيئة هذه الفئة الغالية نفسياً واجتماعياً للاندماج من جديد في جوّ اجتماعي وتعليمي مريحٍ وآمن، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على ما يحظى به التعليم من اهتمام ورعاية وبمتابعة مستمرة من وزير التعليم، ونائبه.