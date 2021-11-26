بطولة "قفز الحواجز".. "الراجحي" لليوم الثاني بطلاً لشوط "جولات الرياض" الكبير

يؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 بألمانيا

نجح الفارس عبدالرحمن الراجحي لليوم الثاني على التوالي في تحقيق المركز الأول في الشوط الكبير للفئة الكبرى (ارتفاع 1.45 متر)، المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، ضمن اليوم الثاني من الأسبوع الثاني من بطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة "3 نجوم"، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية، بمشاركة 180 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.



وتوَّج طلال كنسارة، المدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية، الفائزين، وحقق الفارس الراجحي شوط الفئة الكبرى بزمن 65.88 ثانية، فيما جاء ثانيًا الفارس الأردني إبراهيم بشارات بزمن 71.48 ثانية، وحل الفارس الروسي إيغور شيبريك ثالثًا بزمن 72.78 ثانية.



وفي الشوط الرابع للفئة المتوسطة (ثلاث نجوم ـ ارتفاع 1.30 متر) المؤهل أيضًا لكأس العالم 2022 خطف الفارس الروسي إيغور شيبريك المركز الأول بزمن 63.62 ثانية، ونال الفارس عبدالله الفريح المركز الثاني بزمن 68.39 ثانية، وجاء الفارس القطري حمد القاضي ثالثًا بزمن 68.45 ثانية.



وكان أول أشواط الأسبوع الثاني من "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية قد تُوِّج به الفارس مشاري الحربي بشوط "الفئة الصغرى" لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.15 متر) بزمن 33.59 ثانية، فيما حل ثانيًا الفارس عابد سناوسي بزمن 34.51 ثانية، والثالث الفارس وليد الغامدي بزمن 36.78 ثانية.



وفي الشوط الثاني المخصص لفئة الفرسان الناشئين (تحت 18 عامًا)، وارتفاع 1.35 متر، فاز الفارس عبد العزيز العيد بالمركز الأول بزمن 54.41 ثانية، وجاءت ثانيًا الفارسة الأميرة وطفة بنت عبد العزيز آل سعود بزمن 54.96 ثانية، يليها الفارس يحيى مؤمنة بزمن 56.93 ثانية.



وفي الشوط الثالث، الشوط الكبير فئة "النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.35 متر"، نجح في الفوز بالمركز الأول الفارس عبد الله شربتلي بزمن 35.82 ثانية، يليه ثانيًا الفارس عبد الرحمن الهمزاني بزمن 38.46 ثانية، وثالثًا الفارس الأمير منصور بن خالد آل سعود بزمن 46.22 ثانية.



وتُختتم غدًا أشواط الأسبوع الثاني من "جولات الرياض" لقفز الحواجز الدولية بإقامة ستة أشواط، الشوطان الخامس والسادس فيها ضمن الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا.



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