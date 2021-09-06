تعافي نشاط تجارة التجزئة يتواصل و"دايسون" تكشف عن متجرين جديدين

مدفوعاً بإستراتيجية حكومية قوية سيجتذب شركات التجزئة متعدّدة الجنسيات

يتواصل تعافي قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية مع استئناف العمليات في المملكة وتحسن ثقة المستهلك.

وبدأت المطاعم والمقاهي ودور السينما والفنادق تمتلئ في العاصمة الرياض، في حين يتم افتتاح مراكز ومتاجر جديدة في جميع أنحاء المملكة مع أحدث إضافة من شركة دايسون حيث كشفت شركة التكنولوجيا العالمية اليوم، عن متجرَين للعرض والتجربة بالمملكة في غرناطة مول بالرياض وريد سي مول في جدة.

طوّرت دايسون كذلك فريقها الميداني ليشمل 43 خبيراً سعودياً لدى دايسون مع أكثر من 20 تجربة تسوّق من دايسون في متاجر تابعة لجهات خارجية.

من جهة أخرى، فإن مستوى إنفاق المستهلكين قوي جداً أيضاً فقد أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي لشهر أبريل زيادة بنسبة 142% على أساس سنوي في معاملات نقاط البيع مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي حين كانت الجائحة في ذروتها.

في الواقع، أظهر استطلاع حديث حول سلوك المستهلكين أجرته شركة الاستشارات العالمية كيرني في يونيو، أن 44% من المتسوّقين في المملكة يفضلون التوجه إلى مراكز التسوّق لشراء الأغراض الأساسية.

وأسهم الطلب المتزايد من المستهلكين في توسع نشاط تجارة التجزئة مع توقع استمرار نمو التسوق في المتاجر الفعلية.

وأعلنت شركة التجزئة السعودية الكبرى فواز عبدالعزيز الحكير (الحكير)، المضي قدماً في خطة توسع طموحة تهدف إلى افتتاح نحو 57 متجراً للأغذية والمشروبات في غضون الـ12 إلى 16 شهراً القادمة، وما لا يقل عن 50 متجراً آخر للبيع بالتجزئة في مجال الأزياء ومستحضرات التجميل والعناية بالجمال والرياضة.

كما أعلنت شركة ماجد الفطيم في دبي، التي تدير حالياً 21 متجراً لكارفور في تسع مدن في المملكة العربية السعودية، خططها لمضاعفة عدد شبكة متاجرها في المملكة بحلول عام 2025 إضافة إلى افتتاح مول السعودية، مشروعها الرائد في المملكة، خلال الربع الأخير من العام الجاري في الرياض.

هذا النمو في سوق التجزئة مدفوعاً بإستراتيجية حكومية قوية سيجتذب شركات التجزئة متعددة الجنسيات ومصنّعي السلع الاستهلاكية الذين يتطلعون إلى تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان والشباب في المملكة.

ولتقديم تجربة تسوق فريدة لا تضاهى، ستوفر متاجر العرض الجديدة من دايسون مساحات رائدة تتيح للزوّار تجربة أحدث تقنيات الشركة والاطلاع بشكل مباشر كيف يتم تصميم تقنيات دايسون لحل المشكلات الحقيقية في حياتنا اليومية.

ستوفر هذه المتاجر التجريبية للمتسوّقين في المملكة العربية السعودية الأجهزة والألوان والمزايا الحصرية من دايسون مع عروض تفاعلية لمختلف فئات المنتجات الرئيسة الثلاثة، التي تضم: العناية بالأرضيات والتحكم البيئي والعناية بالشعر. وتتضمن تلك المتاجر مساحة لاختبار مكانس دايسون اللاسلكية ومجموعة أجهزة تنقية الهواء المتصلة ومحطة لتصفيف الشعر، يستطيع المتسوّقون ضمنها تصفيف شعرهم باستخدام أدوات التصفيف الذكية، التي تضم: أداة تمليس الشعر Dyson Corrale الجديدة. كما يشمل المتجر مساحة صالون خاصة، ستتمكن النساء المحجبات وغير المحجبات أن يشعرن بالراحة فيها عند تجربة أي من تقنيات دايسون للعناية بالشعر.