الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيوية

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.

واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي كأس الخليج العربي خليجي 24

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09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441 10:18 PM

الفيصل يستقبل لاعبي الأخضر ويؤكد: ضاعفوا الاستعداد للتصفيات الآسيوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الاثنين، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، وذلك بعد ختام المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ24 التي أقيمت في قطر.

واجتمع الفيصل بالبعثة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم حيث أكد الفيصل على قيمة المكتسبات الفنية التي تحققت من المشاركة مشدداً على أهمية مضاعفة الاستعدادات لما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم,

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رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المنتخب السعودي كأس الخليج العربي خليجي 24

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