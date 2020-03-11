"المغذوي" مساعدًا لمدير شرطة المدينة للضبط الإداري

وافق مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، على تعيين العقيد عبدالرحيم بن عيد المغذوي، مساعدًا لمدير الشرطة بمنطقة المدينة المنورة للضبط الإداري.



ويعد العقيد "المغذوي" من القيادات الأمنية التي لها دور بارز في العمل الأمني بالمنطقة؛ حيث عمل في دوريات الأمن سنوات عدة، وانتقل إلى شرطة المنطقة، ليتولى إدارة الضبط الإداري.