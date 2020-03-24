ماذا يقول برج خليفة للعالم "للإفلات" من فيروس كورونا

تزامنًا مع انطلاقها عالميًا

شارك برج خليفة الأطول في العالم في دبي بحملة "خلك في البيت" التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتبنتها السياحة العالمية.

وبذلك نشر حساب برج خليفة الرسمي عبر موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر العبارتين "خلك في البيت" و"Stay Home" باللغتين الإنجليزية والعربية وردًا على مقطع الفيديو المنشور علق المكتب الإعلامي لحكومة دبي قائلاً: "لسلامتكم وسلامة مجتمعنا" مع إضافة هاشتاغ العبارتين.

وكانت قد حثت وزارة الداخلية الإماراتية المواطنين والمقيمين والزوار بالالتزام بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة أو لدواعي العمل، مشيرة إلى أهمية الالتزام بوضع كمامات الوجه في الأماكن العامة وإتباع الإرشادات الصحية.

ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي مقطع فيديو يُظهر إضاءة برج خليفة بألوان العلم الصيني تضامنًا مع بكين في ظل انتشار الفيروس القاتل.

وعلق المكتب الإعلامي على الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلاً: "برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم الصيني في إطار التضامن الإنساني مع مدينة ووهان والشعب الصيني".

يذكر أن دولة الإمارات قد أعلنت مؤخرًا إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.