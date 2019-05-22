مساء اليوم.. "بدر العساكر" في حديث تلفزيوني مطول في "الليوان"

ينتظر أن يتحدث عن حكايا مسك والشباب

يستضيف الزميل الإعلامي عبدالله المديفر؛ في حلقة برنامج "الليوان"، الذي تعرضه قناة "روتانا خليجية"، مساء اليوم الأربعاء، الأستاذ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية".

وينتظر أن يتحدث "العساكر" عن حكايا مسك والشباب.

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22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440 11:16 AM

ينتظر أن يتحدث عن حكايا مسك والشباب

مساء اليوم.. "بدر العساكر" في حديث تلفزيوني مطول في "الليوان"

عبدالله البرقاوي

الرياض

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يستضيف الزميل الإعلامي عبدالله المديفر؛ في حلقة برنامج "الليوان"، الذي تعرضه قناة "روتانا خليجية"، مساء اليوم الأربعاء، الأستاذ بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، رئيس مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية".

وينتظر أن يتحدث "العساكر" عن حكايا مسك والشباب.

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