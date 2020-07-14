"عاصفة من الكوارث" لأكثر رجال العالم خطورة.. السماح بنشر الكتاب "مدمر ترامب"

حكم من 20 صفحة يرفض الاعتراض القانوني على "فضائح" الرئيس الأمريكي

قبل يوم واحد من الموعد المقرر لنشره، رفض قاض في ولاية نيويورك، مساء الإثنين، اعتراضاً قانونياً على نشر كتاب ابنة شقيق الرئيس الأميركي، ماري ترامب، بشأن عائلتها.

وفي حكم من 20 صفحة، قال قاضي المحكمة العليا في مقاطعة داتشيس، هال غرينوالد، إن محاولة روبرت شقيق الرئيس دونالد ترامب، لمنع نشر كتاب ابنة أخيه لم تجتز الشرعية.

وأشار إلى أن أخبار محتويات الكتاب "وصلت بالفعل إلى ملايين الناس من الاهتمام الهائل الذي اكتسبته وسائل الإعلام".

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال تيد بطرس محامي ماري ترامب، في بيان: "لقد حالف المحكمة الصواب في رفضها جهود عائلة ترامب لإسقاط خطاب ماري ترامب السياسي الأساسي بشأن القضايا المهمة التي تهم الرأي العام".

من جانبه، أكد ناشر الكتاب، سيمون وشوستر، في بيانه الخاص: "الحق غير المقيد في النشر هو حرية أميركية مقدسة. ومبدأ مؤسس لجمهوريتنا، ونشيد بالمحكمة لتأكيدها سوابق راسخة".

ورفع روبرت ترامب، الأخ الأصغر للرئيس، دعوى الشهر الماضي سعياً إلى منع نشر الكتاب، بحجة أنه ينتهك اتفاق السرية الذي وقعته ماري ترامب لإنهاء معركة قضائية مع الرئيس وأشقائه.

وتضمنت معركة المحكمة هذه معركة بشأن ملكية والد الرئيس الراحل، فريد ترامب، حيث اتهمت ماري ترامب وشقيقها الرئيس ترامب وأشقاءه بأنهم حرموهم نصيبهم العادل من التركة.

وفي الكتاب، قدمت ابنة شقيق ترامب صورة "مدمرة" للرئيس الأميركي، بحسب وصف وكالة أسوشييتد برس، في كتاب يتحدث عن "عاصفة من الكوارث"، أثار جدلاً عارماً حتى قبل طرحه للبيع، وركز على تصوير الرئيس في أسوأ أحواله.

واعتبرت ماري إل ترامب، أن وباء كورونا، وإمكانية حدوث كساد اقتصادي وتعميق الانقسامات الاجتماعية بالبلاد بعد التظاهرات العارمة ضد العنصرية، أبرزت "أسوأ الآثار" لأمراض دونالد ترامب، التي كانت أقل وضوحًا عندما كانت البلاد تتمتع باقتصاد مستقر، وتعيش في ظل غياب أزمات خطيرة.

وماري ترامب ابنة فريد ترامب جونيور، الأخ الأكبر للرئيس، الذي توفي عام 1981، وتحمل شهادة دكتوراه في علم النفس.

وكتبت أن هذه العوامل، إلى جانب "ميل دونالد لإثارة الفرقة والانقسام، وعدم اليقين بشأن مستقبل الولايات المتحدة أوجدت عاصفة مثالية من الكوارث، التي لا يوجد من هو أقل استعداداً لإدارتها وتجاوزها مثل عمي"، على حد قولها.

وأصبحت النسخ الأولى من الكتاب، المقرر نشره الأسبوع المقبل، متاحة الثلاثاء تحت عنوان: "كثير جداً ولا يكفي أبداً.. كيف صنعت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم؟".