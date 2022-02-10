الاتحاد الآسيوي يحدد موعد الملحق بين التعاون السعودي والجيش السوري

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مواجهة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا والتي تجمع التعاون السعودي والجيش السوري.

وتقرر أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء 15 مارس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في تمام الساعة 6:50 مساءً.

يذ كر أن الفائز في المباراة سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعة وسيكون في المجموعة الرابعة والتي تضم الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.