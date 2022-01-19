الكشف عن معلومات جديدة عن هاتف جوجل القابل للطي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معلومات جديدة حول هاتف جوجل القابل للطي المرتقب، والسعر المتوقع طرحه به.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن جوجل اختارت لجهازها القابل للطي اسماً أطلقت عليه "بيكسل نوت باد"، بدلاً من "بيكسل فولد".

وسيدعم "بيكسل نوت باد"، بحسب المصادر، نظام تشغيل "أندرويد 12 إل" الذي سيوفر إمكانات حصرية وخاصة لهاتف "جوجل" الجديد.

وتشير المصادر إلى أن فتحة شرائح الاتصالات ستكون في الجزء السفلي من الهاتف، فيما ستكون مفاتيح التحكم في الصوت في الجانب الأيمن السفلي.

أما بالنسبة لسعره، فمتوقع أن يكون أرخص من الهواتف القابلة للطي الصادرة أخيراً، التي كان آخرها هاتف سامسونج "جلاكسي زد فولد 3" بسعر 1799 دولاراً.

ومن المتوقع أن تكشف جوجل النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي في حديث خاص خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.