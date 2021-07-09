هنا آلية الطريق إلى مكة لحجاج الداخل.. أسطول من الحافلات و4 مراكز للاستقبال

أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول إلى مكة المكرمة.



وقالت: هناك أسطول من الحافلات المهيئة لنقل الحجاج، وجدول إرشادي خاص لكل حاج، و33 ألف رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر.



وأكدت على استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في 4 مراكز للاستقبال.



وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مساء أمس انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.