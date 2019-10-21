عمرها 8 آلاف عام.. اكتشاف أقدم لؤلؤة في العالم بأبو ظبي

عثر عليها في جزيرة "مروح"

عثر علماء الآثار في دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، على أقدم لؤلؤة في العالم، بجزيرة مروح قبالة سواحل أبو ظبي، أُطلق عليها اسم "لؤلؤة أبو ظبي".

وتُظهر الطبقات التي تغطي اللؤلؤة، أنها تعود إلى العصر الحجري الحديث في الفترة ما بين 5800- 5600 قبل الميلاد.

ويُعد هذا الاكتشاف دليلًا على وجود مهنة صيد اللؤلؤ والمحار في دولة الإمارات منذ ما يقارب 8 آلاف عام، وهو أقدم دليل مكتشف على صيد اللؤلؤ في العالم.

وستعرض "لؤلؤة أبو ظبي"، لأول مرة أمام الجمهور في المعرض القادم الذي ينظمه اللوفر أبو ظبي تحت عنوان "10 آلاف عام من الرفاهية"؛ حيث كان اللؤلؤ من العناصر الثمينة في العصر الحجري الحديث، وحاليًا يُعد من المظاهر التي تدل على الرفاهية، ويُستخدم للزينة؛ وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقبل اكتشاف "لؤلؤة أبو ظبي"، كان قد تم اكتشاف أقدم لؤلؤة في دولة الإمارات في موقع يعود للعصر الحجري الحديث في أم القيوين، كما تم العثور على العديد من اللآلئ القديمة في مقبرة تعود إلى نفس العصر بالقرب من جبل البحيص في إمارة الشارقة، إلا أن التاريخ الكربوني يُظهر أن "لؤلؤة أبو ظبي" أقدم من هذين الاكتشافين.

كما كشفت أحدث عمليات التنقيب في جزيرة "مروح"، التي نفذها خبراء الآثار في الدائرة، عن المزيد من المعلومات عن أقدم قرية معروفة استوطنها الإنسان في إمارة أبو ظبي قبل حوالى 8 آلاف عام، والتي أظهرت أدلة جديدة تلقي الضوء على الممارسات المعمارية والفنية والتقنية المتقدمة التي استخدمها سكان أبو ظبي الأوائل في فترات تاريخية مبكرة جدًّا ترجع إلى العصر الحجري الحديث.

وتم اكتشاف موقع مروح للمرة الأولى عام 1992 أثناء مسح أثري للجزيرة، والمكون من بقايا انهيار هياكل صخرية عديدة لمنازل من العصر الحجري الحديث.