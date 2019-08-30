"أبها" يحطِّم آمال "الوحدة" بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة

في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان

انتهت المباراة التي جمعت الوحدة بأبها في الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بفوز أبها الوافد حديثًا للمسابقة بهدفَيْن لهدف.

كان أبها البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه مهدي تهرات في الدقيقة الـ31 من عُمْر المباراة قبل أن يتعادل الوحدة في الدقيقة الـ65 عن طريق لاعبه الجديد ألبرتو بوتيا، لكن لاعب أبها عمار النجار محترف الاتحاد السابق رفض أن تنتهي المباراة بالتعادل؛ ليسجل هدفًا قاتلاً لفريقه في الدقيقة الـ90 من عُمْر المباراة .

وكان الفريقان قد تعرضا للهزيمة في الجولة الأولى من المسابقة؛ إذ تعثر أبها أمام الهلال بأربعة أهداف لهدفَيْن، كما تلقى الوحدة هزيمته أمام الاتفاق بهدفَيْن نظيفَيْن.

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده لثلاث نقاط متقدمًا في جدول ترتيب المسابقة، في حين بقي الوحدة في المركز الأخير بلا أي رصيد.