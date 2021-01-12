إنهاء معاناة طفل من نزيف في الكبد في مستشفى الولادة بنجران

باستخدام منظار علوي للجهاز الهضمي في تدخل جراحي متقدم

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال في نجران من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام يعاني من مرض وراثي في الكبد.

وأوضحت صحة نجران أنه تبين بعد استكمال الفحوصات الطبية أن الطفل يعاني من فشل في وظائف الكبد ونزيف شديد أدخل على إثره العناية المركزة، حيث قرر الفريق الطبي إجراء عملية طارئة لإنقاذ حياته وتمت السيطرة على النزيف باستخدام منظار علوي للجهاز الهضمي في تدخل جراحي متقدم.

وبعدها، نُقل الطفل لأقسام التنويم في المستشفى وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة له حتى أحيل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لعمل زراعة للكبد.

يُذكر أنه بدأ العمل مؤخراً في وحدة المناظير في مستشفى الولادة والأطفال، وذلك ضمن خطط صحة نجران التوسعية في تقديم الخدمات العلاجية التخصصية للأطفال في المنطقة، حيث تم تجهيز وحدة المناظير بأحدث التجهيزات الطبية الحديثة ودعمها بكوادر متخصصة لإجراء المناظير التشخيصية والعلاجية.