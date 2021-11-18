"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"

اجتمع نائب وزير الرياضة بدر القاضي بوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ختام برنامجه المخصص للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027" .

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقِدَ في مقر إقامة الوفد، مناقشة ما تم في أثناء الزيارة التي بدأت الجمعة الماضية من الرياض بورش عملٍ مكثفة، قبل الانتقال إلى البرنامج الميداني الذي اشتمل على زيارة مدن الرياض وجدة والدمام.

وأكد القاضي أن ملف "السعودية 2027" يُعَد خطوة للأمام لمستقبل كرة القدم في آسيا بشكلٍ عام وكرة القدم السعودية بشكلٍ خاص، بدعمٍ لا محدود من القيادة الرشيدة، يحفزنا بشكلٍ مستمر على العمل لتطوير كل ما يخص الرياضة والشباب في المملكة، من خلال عدة برامج يأتي في مقدمتها تطوير البنية التحتية الرياضية، لتكون مهيأة بشكل مثالي لممارسة الرياضة وكرة القدم بشكلٍ خاص.

وقال: "نثق بقدرتنا على إتمام المشروعات الرياضية التي ننوي القيام بها ونعمل عليها، وتحديدًا ما يتعلق بجانب مرافق "ملف السعودية 2027"،الذي نهدف من خلاله إلى أن تمتد خططنا في تطوير كرة القدم لتشمل قارة آسيا بأكملها، من خلال التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء".

وقدم القاضي شكره إلى الوفد الآسيوي على الفترة التي قضاها في المملكة ومشاركتهم رؤية وخطط الوزارة المقدمة في الملف السعودي وعملهم المتواصل منذ اليوم الأول للزيارة، راجيًا أن تتوج هذه الجهود بالاستضافة.

يُذكر أن الوفد الآسيوي قام خلال زيارة المدن الثلاث بالاطلاع على المرافق الخاصة بملاعب البطولة في ملف "السعودية 2027"، وتفقد المرافق الخاصة بالتدريبات في أثناء البطولة للمنتخبات والحكام، كما زار عددًا من أماكن الإقامة وخدمات الضيافة.