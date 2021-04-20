"الشرعية" تكبد الحوثيين قتلى وجرحى خلال هجمات فاشلة لهم في مأرب

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات المليشيا

قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة، في جبهات غرب محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد عسكري، أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولات حوثية للهجوم على مواقع في جبهتي الكسارة والمشجح، وكبدت المليشيا مزيداً من القتلى والجرحى.

وبين القائد العسكري أن طيران تحالف دعم الشرعية نفذ غارات محكمة على تعزيزات المليشيا الحوثية وكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات المليشيا في جبهة الكسارة غرب مأرب، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.