القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات لمتضرري "كورونا" بنجران

طلب إرسال بيانات خاصة.. و"الإمارة": المساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية

أعلنت إمارة منطقة نجران القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات مادية للمتضررين من "جائحة كورونا" بالمنطقة، وطلبه إرسال بيانات خاصة.

وأعلنت إمارة نجران في بيان رسمي أنه فور نشر الإعلان باشرت الجهات الأمنية مهامها، وتم التوصل لهويته والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

ونبهت إمارة نجران الجميع بعدم التجاوب مع تلك الإعلانات المضللة، مفيدة بأن أي مساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية.