أمير تبوك يُواسي أسرة "الشثري" في وفاة الشيخ "ناصر"

الأسرة أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها له

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الشثري في وفاة المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع ابن الفقيد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأعرب خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الدكتور سعد الشثري، باسمه وكافة أسرة الشثري، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة منه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.