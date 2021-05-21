"أراسكايتا" يقترب من الانضمام لـ "الهلال"

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي أراسكايتا، لاعب فريق فلامنغو قد بات قريباً من الانتقال للهلال أكثر من أي وقتٍ مضى.



الجدير بالذكر أن اللاعب كان هدفاً للنصراويين في الصيف الماضي قبل أن تتعقد الصفقة بسبب مبالغة فلامنغو في المطالب المادية.



وقالت تقارير سابقة إن إدارة فلامنغو ترغب في بيع اللاعب نظير 20 مليون يورو بسبب الأزمات المادية التي تعاني منها الإدارة.