العراق يسجل ٢٢٢٤ إصابة جديدة بكورونا و١٥ حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 643852 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13179، فيما سجلت 1079 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 607059 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 23614، منهم 275 يرقدون في غرف العناية المركزة.