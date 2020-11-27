شاهد بطولة مواطن.. أنقذ محطة وقود بمحايل اشتعلت نيران مركبة داخلها

أنزل أبناءه وزوجته خلفها وخاطر بنفسه ومركبته.. والمحافظ يتصل به شاكراً

في موقف شجاع وبطولي، نجح مواطن صباح اليوم في إنقاذ محطة وقود بمحايل بعد اشتعال النيران بمركبة كانت تقف وسط المحطة.

وفي التفاصيل، قال شامي بن محمد عسيري لـ"سبق"، إنه تفاجأ أثناء مروره وأسرته عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بمركبة تحترق وسط محطة وقود بمحايل، فما كان منه إلا أن قام بإنزال أبنائه وزوجته خلف المحطة ومن ثم القيام بوضع مركبته من نوع لاند كروزر صالون في وضع الدفع الرباعي ودفع المركبة من الخلف إلى مكان بعيد عن المضخات، مخاطراً بنفسه ومركبته التي كانت تسير فوق النيران أثناء دفع المركبة المنكوبة.

وقام محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، بالاتصال على المواطن وشكره على ما قام به من عمل بطولي تسبب بعد إرادة الله في حماية الأرواح والممتلكات واعدًا بتكريم يليق به.