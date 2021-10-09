قطر تدين بشدة تفجيرًا استهدف مسجداً في أفغانستان

جددت موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدًا في ولاية قندوز بشمال شرقي أفغانستان وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

