حصيلة 24 ساعة: إصابة 1927 فلسطينيًّا بـ"كورونا" ووفاة 16

تعافي 957 مريضًا من الفيروس

سجَّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و957 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.5 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.