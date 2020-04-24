"الحسبة على جرائم تمويل الإرهاب".. 3 توصيات من رسالة دكتوراه لـ"الغامدي"

درجة نالها بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وفيها معالجة قضايا الأمن الفكري

حصل الباحث نايف بن سعد الغامدي، عضو هيئة التدريس بقسم الحسبة والرقابة بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى؛ وذلك عن رسالته المعنونة بـ"الحسبة على جرائم تمويل الإرهاب والرقابة عليها: دراسة تحليلية مقارنة"، والتي نوقشت مساء الأربعاء 29/ 8/ 1441هـ، بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب بالجامعة، وبإشراف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقد أوصت الرسالة بتوصيات من أهمها:

1- يجب أن تأخذ تدابير الحسبة والرقابة الوقائية في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، في الاعتبار، أهمية معالجة قضايا الأمن الفكري، وتفكيك خطابات العنف والتطرف ومعالجتها، للوقاية من الجريمة قبل وقوعها.

2- قد يكون من الضروري أن يضيف النظام السعودي وزارة الإسكان ضمن الجهات الرقابية على جرائم تمويل الإرهاب المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى في النظام، والوارد بيانها في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للنظام؛ وذلك لأهمية مراقبة ومتابعة عمليات السمسرة العقارية، والمبالغ المالية المتحصلة منها.

3- دعوة الإدارة العامة للتحريات المالية في النظام السعودي إلى تبني مبادرة جمع وتحليل بيانات وإحصاءات دقيقة عن عمليات تمويل الإرهاب على المستوى الدولي، من حيث الأساليب والمصادر والأشخاص أو الكيانات، وكمية الأموال وطرق دعمها للإرهاب؛ وذلك لتقديم خريطة إحصائية إرشادية واضحة، للأجهزة الأمنية المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالحسبة والرقابة على جرائم تمويل الإرهاب.