عمرها 40 عامًا.. اتفاقيةٌ لتسليم المجرمين بين المملكة والإمارات وعمان وقطر

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.
نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم وكان الملك خالد قد وقّعها في عام 1982
تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.