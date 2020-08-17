الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي

يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف

يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.

ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.