الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي

يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف

يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.

ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.

الأهلي

5

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441 09:01 PM

يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف

الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

1 8,605

يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.

ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأهلي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020