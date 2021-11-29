"الصخرة الوحشية".. ناسا: كويكب بحجم ملعب كرة القدم يقترب من الأرض اليوم

كان قد أُدرج حتى عام 2016 ضمن قائمة مخاطر التأثير المحتملة على الكوكب

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مرور كويكب يبلغ قطره 131 مترًا، يُعرف باسم 1994 WR12، من المسار المداري للأرض، اليوم الاثنين.

وأشارت "ناسا" إلى أن الكويكب سيمر عبر المسار المداري الأرضي بين الساعة 00:30 و01:00 بتوقيت غرينتش، بسرعة تصل إلى 8.8 كم/ ثانية.

وفي 28 نوفمبر 1994 اكتشفت عالمة الفلك الأمريكية كارولين إس شوميكر، صخرة الفضاء "الوحشية"، التي يصل حجمها إلى ما يزيد قليلاً عن من ملعب كرة القدم الأمريكية.

وأدرج الكويكب حتى عام 2016، ضمن قائمة مخاطر التأثير على الأرض من قبل مركز الدفع النفاث (JPL)، التابع لوكالة ناسا، لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، ولكن بعد عدة ملاحظات تمت إزالته من قائمة المراقبة الخاصة بهم.

ويقدر علماء الفلك التابعون لوكالة ناسا أن هناك احتمالاً واحدًا من كل 9090 أن يضرب الكويكب الأرض قبل عام 2109. وفي حالة اصطدام 1994 WR12 بالأرض، فإن التأثير سينتج طاقة تعادل 77 ميغا طن من مادة "تي إن تي" - أقوى مرة ونصف من قنبلة القيصر، أكبر سلاح نووي وقع اختباره على الإطلاق.