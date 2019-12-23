سكتة قلبية تنهي حياة رئيس أركان الجيش الجزائري

طالب بعزل "بوتفليقة" بعد شهرين من المظاهرات

توفي، اليوم الاثنين، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد أربعة أيام من تنصيب الرئيس الجديد المنتخب عبدالمجيد تبون.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن قايد صالح فارق الحياة؛ إثر سكتة قلبية ألمَّت به في بيته.

ولعب "صالح" دوراً مهماً خلال المرحلة الانتقالية في الجزائر، التي أعقبت استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 28 أبريل 2019.

وكان "صالح" من أشد المخلصين لـ"بوتفليقة" الذي عيّنه قائداً للجيش، ليصبح من الشخصيات الأكثر نفوذاً في البلاد، إلا أنه طالب في أوائل أبريل الماضي "بالتطبيق الفوري" للحل الدستوري القاضي بعزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعد نحو شهرين من المظاهرات الحاشدة التي تطالب بعدم ترشّحه لولاية خامسة.

ومع بداية الاحتجاجات في 19 فبراير، أعلن "صالح" أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة أولئك الذين يريدون جر الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية (1992-2002).

ودعم رئيس أركان الجيش في البداية ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة، لكنه بعد تنامي الاحتجاجات، اعتمد خطاباً أكثر ليونة، معلناً أن الجيش يتقاسم القيم والمبادئ نفسها مع الشعب.