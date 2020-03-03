تركيا: 130 ألف مهاجر عبروا أراضينا إلى اليونان

عقب إعلان أنقرة أنها لن تُعيق حركتهم تجاه أوروبا

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان بلغ حتى صباح الثلاثاء، 130 ألفًا و469 مهاجرًا.

وقال الوزير التركي في تغريدة على "تويتر" اليوم: "اعتبارًا من الساعة 09.15 من صباح الثلاثاء، وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان، 130 ألفًا و469 مهاجرًا".

ووفق "روسيا اليوم"، فقد بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا؛ اعتبارًا من مساء الخميس الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستُبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا؛ مؤكدًا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أمس الاثنين: إن أنقرة تُواصل منح الحماية المؤقتة للسوريين الراغبين بالبقاء؛ لكنها لن تمنع مَن يرغب في مغادرة البلاد.