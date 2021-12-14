"تقويم التعليم" توقع اتفاقية اعتماد 29 برنامجًا لجامعة الحدود الشمالية

لرفع الجودة والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية

وقعت هيئة تقويم التعليم اتفاقية لاعتماد "29" برنامجًا أكاديميًا لجامعة الحدود الشمالية، شاملة لجميع البرامج المتبقية، وذلك في المدينة الجامعية بعرعر.

جاء ذلك بهدف رفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية رئيس الهيئة الدكتور خالد السبتي، ومن الجانب الآخر رئيس الجامعة الدكتور محمد الشهري.