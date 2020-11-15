"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين

تسجيل 7 وفيات في آخر 24 ساعة

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية سبع حالات وفاة، و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و585 حالة تعافٍ.

وبيّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن نسبة التعافي من الفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية بلغت 87.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.