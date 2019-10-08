تعرَّف على تفاصيل موسم الرياض: فعاليات ترفيهية متنوعة في 12 موقعًا تستمر 70 يومًا

ينطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".

ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.

ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

دليل موسم الرياض

الرياض موسم الرياض هيئة الترفيه

126

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 12:02 AM

تعرَّف على تفاصيل موسم الرياض: فعاليات ترفيهية متنوعة في 12 موقعًا تستمر 70 يومًا

عبدالله البرقاوي

الرياض

22 13,817

ينطلق "موسم الرياض" يوم الجمعة القادم، ويستمر 70 يومًا متواصلة "من 11 أكتوبر إلى 15 ديسمبر".

ووفقًا للدليل الرسمي للموسم، حُددت 12 منطقة لإقامة فعاليات الترفيه المختلفة التي تستمر بشكل يومي.

ويزيد عدد الفعاليات على 100 فعالية ترفيهية يومية، تشتمل على عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، للحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، وماركات عالمية، وعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن الأصيل، وغيرها من الفعاليات.

دليل موسم الرياض

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرياض موسم الرياض هيئة الترفيه

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019