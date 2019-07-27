شاهد.. فريق جامعة نورة التطوعي يواصل مُشاركته بالجامبوري الكشفي العالمي في أمريكا

انطلاقاً من دورها الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم تمكين المرأة

تواصل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مُشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الـ24 المُقام حالياً في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد الإنسانية، تحت شعار "فتح عالم جديد".

وشارك وفد الجامعة في برامج وفعاليات قرية التنمية العالمية(GDV) ، التي تهتم بإتاحة الفرصة للشباب والشابات المشاركين بالمشاركة في أجندة التنمية العالمية وتمكينهم من المعرفة وتنمية المهارات وبناء قدراتهم ومواجهة المواقف، وزيادة وعيهم بالقضايا العالمية من أجل عالم أفضل.

وأسهمت المشاركات مع وفد جمعية الكشافة العربية السعودية في يوم الثقافات العالمي الذي يهتم بعرض الملابس والمأكولات والفلكلورات الشعبية للدول المشاركة، وشارك أعضاء الوفد منافسات التحدي التي أقامتها قيادة الجامبوري، بالإضافة إلى ممارسة العديد من الأعمال التطوعية لخدمة المشاركين .



وتأتي مشاركة الجامعة في الحدث انطلاقاً من دورها الأكاديمي في خدمة المجتمع ودعم تمكين المرأة بما يحفظ لها حقها بالمشاركة والتمثيل الإيجابي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وإسهاماً من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية من خلال تعزيز حضور الجامعة محلياً وعالمياً.

ويمثل الجامعة في هذا الحدث مجموعة من الحاصلات على رخصة العمل التطوعي من حاضنة نورة العطاء التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.