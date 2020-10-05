الباطن يرمم الدفاع .. ويتعاقد مع البرازيلي "ريناتو"

انضم البرازيلي ريناتو سانشيز (30عامًا) ، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، قادمًا من نادي الوحدة.

ولعب "سانشيز" موسمين مع الوحدة، لعب خلالها أساسيًا، مع اختلاف المدربين المتعاقبين على الفريق، وأسهم في تأهل الفرسان إلى ملحق دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.