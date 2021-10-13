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لفت إلى أن السلام في المنطقة يتطلب حوارًا إسرائيليًّا فلسطينيًّا

"عبدالله بن زايد": الإمارات لا تريد "حزب الله" آخر في اليمن

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قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان إن بلاده لا تريد ظهور ميليشيا حزب الله أخرى في اليمن.

ولفت الوزير الإماراتي خلال اجتماع ثلاثي مع نظيرَيْه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير لابيد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه لا يمكن الحديث عن سلام في المنطقة في غياب حوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لـ"رويترز".