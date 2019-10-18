ضبط مقيم بحوزته كبتاجون وحشيش ومسكر بـ"هدار الأفلاج"

تحرير محضر وتسليم المقيم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص

ضبطت الجهات الأمنية في الهدار، على مسافة 110 كم جنوب غربي الأفلاج، مقيمًا عربيًا بحوزته أكثر من ألف حبة كبتاجون وقطع حشيش و30 قارورة مسكر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم المقيم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بمحافظة الأفلاج.