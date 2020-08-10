"الجمارك" تدعو للتأكد من مطابقة السيارات المستوردة لمعايير اقتصاد الوقود

تفاديًا لمنعها من الدخول

أوضحت الجمارك السعودية، أن المستورد الذي يرغب بشراء سيارة مستعملة واستيرادها، فيلزمه التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود.

وقالت "الجمارك السعودية"، عبر حسابها على "تويتر": "عزيزي المستورد تفادياً لمنع دخول مركبتك، تأكد من استيفائها ومطابقتها للحد الأدنى من معيار اقتصاد الوقود".

وأضافت: أن "الحد الأدنى للاستهلاك 10.3 كلم/ لتر لسيارات السيدان، والحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم/ لتر للجيوب والوانيتات والشاحنات الخفيفة".