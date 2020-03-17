إيقاف الصلاة وخطبة الجمعة في مساجد قطر عقب ارتفاع حالات الإصابة إلى 439

في بيان لها أشارت إلى الاقتصار على رفع الأذان ابتداءً من ظهر اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية في بيان لها منذ قليل، إيقاف خطبة الجمعة والجماعة في مساجد قطر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في قطر.

وقالت وزارة الأوقاف القطرية في بيان لها، إنه تقرر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين توافر شروط الأمان، والطمأنينة للمصلين ابتداءً من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، بجانب استمرار رفع الأذان للصلاة في جميع مساجد قطر.

فيما سجلت قطر، يوم أمس الاثنين، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 439 حالة.