تفاعلاً مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدسة تقف على صبات "الخضراء"

قامت بسحب المفتوحة جراء حادث.. وإبدالها بأخرى تناسب الموقع

أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، أن مندوب الأمانة وقف على موقع الصبات الخرسانية والتنظيمية في خضراء مكة، حيث تم سحب الصبات الخرسانية الدائرية وإبدالها بأخرى تناسب الموقع.

جاء ذلك تفاعلًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان "حادث سير يزيل صبات خرسانية وتنظيمية، ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة".

أمانة العاصمة المقدسة

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02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 03:42 PM

قامت بسحب المفتوحة جراء حادث.. وإبدالها بأخرى تناسب الموقع

تفاعلاً مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدسة تقف على صبات "الخضراء"

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة ممدوح بن سفر الدهاسي، أن مندوب الأمانة وقف على موقع الصبات الخرسانية والتنظيمية في خضراء مكة، حيث تم سحب الصبات الخرسانية الدائرية وإبدالها بأخرى تناسب الموقع.

جاء ذلك تفاعلًا مع التقرير الذي نشرته "سبق" تحت عنوان "حادث سير يزيل صبات خرسانية وتنظيمية، ويفتح طريقًا مغلقًا بخضراء مكة".

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