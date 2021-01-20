في اليوم الأخير لرئاسة والدها.. تيفاني ترامب تعلن خطوبتها على شاب أصوله عربية

لم تكن كثيرة الظهور خلال آخر 4 سنوات باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية

أعلنت تيفاني ترامب (27 عامًا)، ابنة الرئيس دونالد ترامب من زوجته الثانية مارلا ميبلز، خطوبتها على صديقها مايكل بولس، وهو من أصل عربي؛ وذلك في اليوم الأخير لرئاسة والدها.

وقالت تيفاني على حسابها بإنستغرام: "لقد كان شرفًا لي أن أحتفل بالعديد من الأحداث الهامة والمناسبات التاريخية وخلق ذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض، ولا شيء أكثر خصوصية من خطبتي".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"؛ فإن "تيفاني" و"بولس" لم يعلنا بعدُ موعد زفافهما.

ووفق "الحرة" تقول الصحيفة إن تيفاني، التي درست القانون في جامعة جورج تاون، هي أصغر ابنة لترامب، ولم تكن كثيرة الظهور على مدار السنوات الأربع الماضية؛ باستثناء بعض المؤتمرات الانتخابية، بما في ذلك في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الصيف الماضي، حين ألقت خطابًا قبل انتخابات 2020.

أما "بولس" الذي وصفته مجلة "فانيتي فير" بأنه "صديق وريثة المليارديرات"؛ فهو أصغر من خطيبته بأربع سنوات. وُلد في لبنان، ونشأ وتلقى تعليمه في مدينة لاغوس النيجيرية، وهو الآن مقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتمتلك عائلته شركة "بولس إنتربريزس"، ومقرها نيجيريا، المتخصصة في توزيع وتجميع المركبات (دراجات بخارية، ودراجات كهربائية) وتبيع وتتاجر في المحركات والمعدات أيضًا.