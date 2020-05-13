إيران تسجل 1958 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 112725

سجّلت 50 حالة وفاة بالفيروس لتصل للرقم 6783 حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1958 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 112725، في ارتفاع كبير عن اليوم السابق حيث سجّلت 1481 إصابة.

وتمّ تسجيل 50 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 6783.

وبحسب "روسيا اليوم"، ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 89428.

وقالت وزارة الصحة، إن 2735 مصاباً بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى إجراء 629534 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.