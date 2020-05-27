الكرملين: ولي العهد يبحث مع بوتين سوق الطاقة العالمية

اتفقا على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سوق الطاقة العالمي أثناء محادثة هاتفية.

وذكر الكرملين بحسب "رويترز" أن بوتين والأمير محمد بن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

وتبشر أسواق النفط بالتعافي، مع بدء فتح الاقتصادات في مختلف دول العالم، بعد مرحلة حرجة من الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومع انفراجة الأسواق تواصلت عمليات الشراء للنفط الخام ومشتقاته من قبل صناديق التحوط ومديري المحافظ الأسبوع الماضي التي أضافت 30 مليون برميل، وبقيت عمليات الشراء متركزة بشكل خاص على عقود خام غرب تكساس.

وقام مديرو المحافظ بعمليات الشراء الصافي للأسبوع السابع من أصل الأسابيع الثمانية التي مضت، ليبلغ مجموع ما تم شراؤه منذ الـ24 من مارس 292 مليون برميل من النفط، 75% منها تركزت على عقود مختلفة لخام غرب تكساس.

ونتيجة لذلك، تحتفظ الصناديق الآن بمركز صاف قدره 380 مليون برميل من خام غرب تكساس المدرج في بورصتي NYMEX وICE، مقابل 158 مليون برميل فقط لخام برنت.