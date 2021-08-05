تعاملات الخميس.. أسعار النفط تستقر عند 70.37 دولارًا للبرميل

استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر مسجلة 68.16

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس بعد الزيادة المفاجئة لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

فيما أشارت مذكرة بحثية من "كومنولث بنك" Commonwealth Bank، إلى أن تراجع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، يشير إلى أن ظروف الطلب على الوقود لا تزال مرنة، متوقعًا وصول متوسط سعر خام "برنت" إلى 85 دولارًا للبرميل في الربع الرابع.

وفي الوقت نفسه يتابع المستثمرون مستجدات متغير "دلتا" لفيروس "كورونا" الذي يسجل انتشارًا واسعًا في الصين والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الطلب على الخام.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر عند 70.37 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر مسجلة 68.16 دولارًا للبرميل.